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Solunum yolunu temizlemek için ne yapmalıyız?

Solunum yolunu temizlemek için ne yapmalıyız?

İltihaplı hastalıklar solunum yolunda ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu rahatsızlıkları gidermek için bazı yöntemlerden faydalanmakta yarar vardır. İşte solunum yolunu temizlemek için yapılması gerekenler...

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:20 - Güncelleme: 05-11-2018 10:20

Nefes darlığı çeken kişilerin, basit yöntemlerle nefesi doğru kullanmayı öğrenmesi gerekir. Bunun için nefes kullanma ve gevşeme tekniklerinin uygulaması gerekir.

Solunum yolunu temizleme yolları
- Ayakta iseniz, sırtınızı düz bir zemine yaslayın. Aynı zamanda güvenli bir yerden destek alın.
- Gözdenizi hafifçe öne eğerek koltuk, sandalye gibi bir eşyadan destek alarak ön kollarınızı koyun.
- Oturur pozisyonda iseniz, gövdenizi öne eğerek ön kollarınızı dizinize yaslayın. 
- Bu hareketi dizinizin üzerine yastık alarak da yapabilirsiniz.
- Nefes kontrolü sağlamak için; burundan nefes alın ve ağzınızdan ıslık çalıyormuş gibi dudaklarını büzerek aldığınız nefesi verin.

- Ellerinizi göğüs kafesinize yerleştirin ve burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın. Aldığınız nefesi 3 saniye tutarak dudaklarınızı büzerek verin. Bu hareketi günde 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz. 
Balgam çıkartırken zorlanıyorsanız; ilk olarak solunum yolu egzersizlerini yapın. Daha sonra gövdenizi geriye doğru esnetirken, derin bir nefes alın. Gövdenizi öne eğerek, aldığınız nefesi öksürük olarak verin. Bu hareketleri yaparken bol su tüketin. Bu aşamaları gün içinde 5-6 kez tekrarlayın.

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