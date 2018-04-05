Solmaz'ın son hali içler acısı Kaan hem dolandırdı hem de aldattı!

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın evlendirme programında sergilediği danslar ve tavırlarıyla şöhreti yakalayan ve yine aynı programda eş arayan Kaan Güvenilir ile tüm Türkiye'nin konuştuğu bir aşk yaşayan Solmaz Çiros, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Solmaz Çiros hem Kaan Güvenilir tarafından dolandırıldı hem de kendisinin aldatıldığını öğrendiğini açıkladı.