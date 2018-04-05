Solmaz'ın son hali içler acısı Kaan hem dolandırdı hem de aldattı!

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın evlendirme programında sergilediği danslar ve tavırlarıyla şöhreti yakalayan ve yine aynı programda eş arayan Kaan Güvenilir ile tüm Türkiye'nin konuştuğu bir aşk yaşayan Solmaz Çiros, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Solmaz Çiros hem Kaan Güvenilir tarafından dolandırıldı hem de kendisinin aldatıldığını öğrendiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yasaklanan izdivaç programında şöhreti yakalayan isimlerden Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan isimli damat adayının oyununa geldi. İzdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan'ın bütün eşyaları alıp gitmesi ile neye uğradığını şaşırdı
BÜTÜN EŞYALARI ALIP GİTTİ ; Evlenecekleri konuşulan ve aynı evde kalan ikiliden Kaan, Solmaz'ın evde olmadığı zamanı fırsat bilerek bütün eşyalarını alıp gitti. Neye uğradığını şaşıran Solmaz Çiros'un ilk işi kişisel Instagram hesabından canlı yayın yapmak oldu.
SOLMAZ'I GÖRENLER İNANAMADI; Sosyal medya hesabından evin boş görüntüsünü paylaşan Solmaz, "Onu rezil edeceğim. Kızlarla bana fotoğrafları geldi. Evimi görüyorsunuz bomboş. Her şeyimi alıp gitmiş. İnsan bu kadar yüzsüz olamaz. Ben ona kötülük yapmadım. Kaan'ın size gerçek yüzünü göstereceğim. Ben onu sürüm sürüm süründüreceğim" dedi.
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