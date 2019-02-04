Soldado ve Valbuena'nın kaderi Ersun Yanal’a bağlı

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı Malatya ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülerken yönetim gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı ve Valbuena ile birlikte Soldado'nun geleceğini teknik direktör Ersun Yanal'a bıraktı.

İspanyol golcü Roberto Soldado ve Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın gelecek sezon takımda olup olmayacakları, bu sezon oynayacakları maç sayısına göre belli olacak.

SÖZLEŞMELERİ OTOMATİK OLARAK UZAYACAK

Roberto Soldado 20, Mathieu Valbuena ise bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse, her iki oyuncunun sözleşmelerinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşmeler birer yıl uzayacak.