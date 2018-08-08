Şoku atlattılar hemen oraya koştular! Kedicikler bakın ne istedi

Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adlandırılan tutuklular, cezaevinde geçen 20 günün ardından ilk şoku atlattıktan sonra bazıları bakım yaptırmak için cezaevindeki kuaförün yolunu tuttu.

Şoku atlattılar hemen oraya koştular! Kedicikler bakın ne istedi

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sürerken şikayetçi ve itirafçı sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden şikayetçi ve itirafçıları sindirmek için kara propaganda yaparak suç işlemeye devam eden grup üyeleri hakkında başlatılan soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Başta Adnan Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş olmak üzere grubun firari 53 üyesi hakkında ise geniş çaplı araştırmalar devam ediyor.

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Şoku atlattılar hemen oraya koştular! Kedicikler bakın ne istedi

TUTKLANMASINA KARAR VERİLDİ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.

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Şoku atlattılar hemen oraya koştular! Kedicikler bakın ne istedi

ADNAN OKTAR, EDİRNE'YE GÖNDERİLMİŞTİ: Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 169'u tutuklanmıştı. İstanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerleştirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine dağıtıldı. Adnan Oktar Edirne'ye; Oktar Babuna Tekirdağ'a aralarında yapı açısından önemli birçok ismin bulunduğu bir grup da Kocaeli'deki F tipine gönderilmişti.

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Şoku atlattılar hemen oraya koştular! Kedicikler bakın ne istedi

KEDİCİKLER, KOCAELİ'NE GÖNDERİLDİ: Aynı şekilde kadın tutuklular da Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi. Aradan geçen iki haftanın ardından 'kedicikler' yavaş yavaş cezaevi hayatına alışmaya başladı.

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