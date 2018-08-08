Şoku atlattılar hemen oraya koştular! Kedicikler bakın ne istedi

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sürerken şikayetçi ve itirafçı sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden şikayetçi ve itirafçıları sindirmek için kara propaganda yaparak suç işlemeye devam eden grup üyeleri hakkında başlatılan soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Başta Adnan Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş olmak üzere grubun firari 53 üyesi hakkında ise geniş çaplı araştırmalar devam ediyor.