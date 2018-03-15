Şoke eden olay! Berna Laçin ormanda kayboldu

Berna Laçin, zayıflamak için Avusturya'daki detoks kampına gitti. Kampta tanıştığı bir Türkle yürüyüşe çıkan oyuncu beklemediği bir olayla karşılaştı. Laçin ve yürüyüş arkadaşı ormanda kayboldu.
Oyuncu, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Laçin ormanda çektiği fotoğrafları paylaşarak şu notu düştü: "Bugün başıma neler geldi bir bilseniz! Burada bir Türk kız arkadaş buldum kendime ve “hadi dağda yürüyelim diyerek” arabayla bir dağın tepesine çıkıp, ormana daldık ve fakat kaybolduk ama ne kaybolmak!
Öyle Belgrad Ormanı gibi değil burası “ormanın dibi”! Bir de kar suları dere yatağı oluşturmuş mu! Bir de ağaçlar devrilmiş tüm patika yollar kapanmış mı! Biz de dedik 'vuralım kendimizi dikelmesine aşağı doğru'.
Ormanın içinde derelere mi girmedik, yanlış göle mi inmedik, gölün kenarından buzlu suların içinden mi dolanmadık! Dağın içinde düşe kalka 12 kilometre gitmişiz. 3.5 saatte. En son doğru gölün kenarındaki yola indik, Vivamayr'ı 3.5 km uzaktan gördük ama adım atacak halimiz kalmamıştı.
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