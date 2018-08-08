Şoke eden manzara! 5 Büyükbaş hayvanı minibüse böyle sığdırdılar

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 5 büyükbaş kurbanlık bulundu.
Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER: Minibüsü kontrol eden polisler, araca sığdırılmış 5 büyükbaş hayvanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Minibüs şoförüne bin TL para cezası kesilirken, minibüs ise trafikten men edildi.
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