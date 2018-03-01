Şoke eden haber oğlunu örümcek sanıp öldürdü

Avustralya'nın Melbourne şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dwayne Lindsey isimli adam, Chayse Dearing isimli 6 aylık üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü.
Avustralya'daki Victoria Yüksek Mahkemesinde yargılanmakta olan Lindsey, olay esnasında bebek ile yalnız olduğunu söyledi. Çocuğun annesi Michelle Dearing'in bir günlüğüne arkadaşlarının yanına gittiği ve giderken de bebeğini üvey babasına emanet ettiği öğrenildi.
Cinayet ile yargılanan baba, olayın sabah saat 4 sıralarında meydana geldiğini ve göğsünde uyuyan bebeği bir an örümcek zannedip üzerinden fırlattığını, bebeğin önce bir sandığa oradan da kafasını bir ısıtıcıya çarparak hayatını kaybettiğini söyledi.
Savcı, ağır travmatik beyin ve omurilik zedelenmesine maruz kalan Chayse Dearing'in sağlık raporlarının adamın anlattığı olay örgüsü ile uyuşmadığını belirterek, bu ölümün tesadüf eseri gerçekleşmiş olamayacağını ileri sürdü. Vatan'ın haberine göre Dwayne Lindsey'in komşuları olay gecesi evden tartışma sesleri geldiğini söyledi.
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