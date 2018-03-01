Şoke eden haber oğlunu örümcek sanıp öldürdü

Avustralya'daki Victoria Yüksek Mahkemesinde yargılanmakta olan Lindsey, olay esnasında bebek ile yalnız olduğunu söyledi. Çocuğun annesi Michelle Dearing'in bir günlüğüne arkadaşlarının yanına gittiği ve giderken de bebeğini üvey babasına emanet ettiği öğrenildi.