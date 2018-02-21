Şoke eden haber apar topar hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Etiler'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Abisinin yanına koşan ünlü oyuncu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tatlıtuğ, 'Abimin ufak bir problemi var çok önemli değil. İşlemleri bitti, endoskopi kaldı. Midesine bakılıyor' dedi.