Şoke eden görüntüler genç kadın ölmeden önce katilinin ismini böyle söyledi

Pakistan’ın Kohat kentinde geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddialara göre Mujahid Afridi isimli bir şahıs, Tıp Fakültesinde okuyan Asma Rani adlı genç kadına aşık oldu ve evlenme teklif etti. Fakat bu teklif genç kadın tarafından reddedildi. Adam, ısrarlı tekliflerine karşılık bulamayınca genç kadını silahla vurdu.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fakat ölmeden önce katilinin isimini söyledi. O anlar böyle kaydedildi...

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