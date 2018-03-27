Şoke eden final! Kanal D rekortmen diziye final yaptıracak

Kanal D'nin bir dizisinin daha final kesinleşti. İzleycileri oldukça severek takip ettiği bu Kanal D dizisi, Kanal D'ye dünya çapında da ün kazandırmıştı. Peki Kanal D hangi diziye final yaptırıyor?

Şoke eden final! Kanal D rekortmen diziye final yaptıracak

Bu gidişat Kanal D'nin gelecek sezon için daha bomba dizilere yer vereceğini gösteriyor... Bu sezon en çok final haberini Kanal D ve Fox TV'den aldık. Diziler birbiri ardında bitti. Fox TV'nin dizileri bitirme sebebi olarak yabancı sermayesinin el değiştirilmesi gösterildi. Kanal D'nin ise bilinmiyor. Ancka Kanal D için çok büyük bir değişiklik gelebilir dizielr konusunda.

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Şoke eden final! Kanal D rekortmen diziye final yaptıracak

Siyah Beyaz Aşk, Çocuklar Duymasın gibi dizilerin akıbeti belli olmayan, kısa bir süre öncede Hıçkırık ve Gülizar dizilerini bitiren Kanal D, oldukça popüler ve dünya çapında adından söz ettiren bir dizisini daha bitirebilir.

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Şoke eden final! Kanal D rekortmen diziye final yaptıracak

Peki Kanal D'nin hangi dizisinin final kesinleşti? İzleyici bu haberi duyunca çok üzüleceği benziyor. Başlarda olduk sükse yapan, karakterleri ayrı ayrı konuşulan ve genç oyuncuların kariyerini parlatan o dizi final yapacak.

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Şoke eden final! Kanal D rekortmen diziye final yaptıracak

Finali kesinleşen dizi ise sezon sonu sona erecek Vatanım Sensin oldu. Gitgide düşen ivme ve buna paralel olarak düşen reytingler dizinin sonunu getirdi. Daha önce Levent Aktaş, Vatanım Sensin'in akıbetini hakkında şunları yazmıştı.

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