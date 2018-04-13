Şoke eden an! Canlı yayında doğum sancısı tutunca...

TV 8'de ekrana gelen, Serap Ezgi Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programının bugünkü bölümünde sıra dışı bir olay yaşandı. Programın konuklarından Güngör Ete'nin canlı yayında bir anda doğum sancısı başladı. Stüdyoya gelen sağlık ekipleri, Ete'yi sedyeyle apar topar Gaziosmanpaşa Şafak hastanesine kaldırdı. Ete'nin doğum sancıları başladığı sırada gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hastaneden aldığı bilgileri seyirciyle paylaşan Serap Ezgi Paköz, doğumun başladığını ve normal doğum olacağını söyledi.

Daha önce iki erkek çocuğu bulunan Ferdi ve Güngör çiftinin üçüncü çocuğunun ise kız olacağı öğrenildi. Çift, bebeklerinin isminin Sevgi Su olacağını belirtti.