Sokaktaki evsiz adam çocukluk arkadaşı çıkınca...

Lise döneminde uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra hayatı darmadağan olan ve okulu terk eden Hinga bu noktadan sonra hayatını düzene koyamadı. Hinga'yı sokakta gördüğünde ona kendi telefon numarasını verdi ve ihtiyacı olursa kendisini aramasını istedi. Wanja onu rehabilitasyona ikna etmenin kolay olmadığını biliyordu. Ay boyunca sık sık Hinja'nın yanına gitti.