Sokaktaki evsiz adam çocukluk arkadaşı çıkınca...

Kenya'da yaşayan Manja Mwaura sokakta yaşayan bir adamı gördüğünde gözlerine inanamadı. Mwaura adamın çocukluk arkadaşı Hinga olduğunu anladı. Ancak Hinga iyi durumda değildi. Yıllarca uyuşturucu bağımlığı yüzünden fiziksel ve ruhsal olarak kötü durumda olan Hinga geceleri sokaklarda uyuyordu.
Hayat çocuklukta iyi arkadaş olan ancak sonra birbirinin izini kaybeden ikiliyi farklı yerlere getirmişti. Hayat çocuklukta iyi arkadaş olan ancak sonra birbirinin izini kaybeden ikiliyi farklı yerlere getirmişti.
Lise döneminde uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra hayatı darmadağan olan ve okulu terk eden Hinga bu noktadan sonra hayatını düzene koyamadı. Hinga'yı sokakta gördüğünde ona kendi telefon numarasını verdi ve ihtiyacı olursa kendisini aramasını istedi. Wanja onu rehabilitasyona ikna etmenin kolay olmadığını biliyordu. Ay boyunca sık sık Hinja'nın yanına gitti.
Hinga'yı sokakta gördüğünde ona kendi telefon numarasını verdi ve ihtiyacı olursa kendisini aramasını istedi. Wanja onu rehabilitasyona ikna etmenin kolay olmadığını biliyordu. Ay boyunca sık sık Hinja'nın yanına gitti.
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