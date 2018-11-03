Sokakta yürüyordu hayatının şokunu yaşadı

ÇORUM'un en kalabalık bölgelerinden Gazi 4’üncü Sokak'ta Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu kız arkadaşı 17 yaşındaki N.B., ile karşılaştı. Barış İ. ile N.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olayı gören vatandaşlaş hemen olayı sağlık ve güvenlik ekiplerine bildiri. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kıza ilk müdaheleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. N.B tedavi altına alınırken polis kaçan Barış İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.