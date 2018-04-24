Sokakta yürürken kafasına köpek düştü,gizemli olay interneti salladı

TolgaK 23 Nisan 2018 13:14 Kardeşim köpeğin kalkıp gittiğini yazıyorsunuz da kadına ne olduğunu niye yazmıyorsunuz? Bu video internete düştüyse devamı da vardır elbet. Yazsanıza ambulans geldi kadın hastaneye kaldırıldı veya kadın öldü veya kadın bir süre sonra kalktı yürüdü vs. diye!