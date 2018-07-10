Sokakta bu halde koşan adamı görenler kaçışmaya başladı

Bu fotoğraflar nerede çekilmiş olabilir? Tabi ki Rusya! Birbirinden garip fotoğrafların kaynağı olan Rusya, bu ünvanını elinden pek bırakacakmış gibi görünmüyor. İşte Rusya'da çekilen sosyal medya sayesinde tüm dünyaya yayılan birbirinden garip ve komik o fotoğraflar.



