Sokaklara döküldüler! Erdoğan'ı böyle bekliyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarının ardından Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’a helikopterle gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, helikopterden inişlerinde Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi üyeleri tarafından karşılandı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet üyeleri de Komrat’a geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile ziyaret edeceği Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta karşılama hazırlıkları devam ediyor. Başkent Komrat’ta İcra Komitesi binası ve açılışı yapılacak Kültür Evi’nin önünde bulunan cadde üzerinde halk, ellerinde Türk, Moldova ve Gagauz bayraklarıyla Erdoğan’ı karşılamayı bekliyor.
DİKKAT ÇEKEN TÜRKÇE PANKART: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Kültür Evi, Türk bayrakları ve posterlerle süslendi.Erdoğan’ın seçim dönemlerinde kullandığı "Dombra" isimli şarkı da Komrat sokaklarında çalınıyor.Şehrin bazı yerlerine "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gagauziya’ya hoş geldiniz" şeklinde Türkçe pankartların asıldığı da görüldü.
İşte Moldova sokaklarından kareler...
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