Sokak ortasında namus cinayeti!

Olay saat 09:00 civarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sokakta yürüyen 21 yaşındaki Özgür Dik'e bir kişi silahla saldırdı. Özgür Dik, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kim olduğu henüz belli olmayan saldırgan ve Özgür Dik arasında namus davası olduğu iddia ediliyor.

Twitter

Facebook 1 5