Sokak ortasında küçük kızı taciz etmişti! İşte istenen ceza

ANTALYA'da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K. (8) ile Z.B.'ye (13) cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet Elibol'un (31), 31 yıla kadar hapsi istendi.

Sokak ortasında küçük kızı taciz etmişti! İşte istenen ceza

Olay, Ocak ayında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K. evden ekmek almak için çıktığı sırada Mehmet Elibol, küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet Elibol, iddiaya göre daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol'u aynı mahallede yakaladı.

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Sokak ortasında küçük kızı taciz etmişti! İşte istenen ceza

BEDENSEL ENGELLİ RAPORU VARMIŞ: Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol'un bir hafta önce de Z.B.'yi taciz ettiği belirlendi. Taciz anı sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Tutuklanan Mehmet Elibol, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet Elibol, duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasında, sanığın R.K.'ye 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.B.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi.

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Sokak ortasında küçük kızı taciz etmişti! İşte istenen ceza

Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

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Sokak ortasında küçük kızı taciz etmişti! İşte istenen ceza

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALMIŞ: Mehmet Elibol'un, 2015 yılında benzer suçtan Antalya'da 45 yıl 6 ay hapis, 2008 yılında Burdur'da yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı.

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