Sokak ortasında ilginç kavga! Sebebine çok şaşıracaksınız...

AĞRI’nın en işlek caddesinde yer yüzünden kavga eden iki dilenciyi çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci diğer şahsın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Kaldıramayınca da terlikle dövdü...