Sokak ortasında göz operasyonu

Hindistan'da sokak ortasında steril olmayan ve hijyenden uzak bir şekilde yapılan göz muayenesi görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hindistan'da sokak ortasında steril olmayan ve hijyenden uzak bir şekilde yapılan göz muayenesi görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sokakta göze yapılan müdahalede ataç benzeri tel parçası gözün içine sokularak adeta içi sıyrılıyor. Gözden çıkan tuhaf kir benzeri şeyler çıktıktan sonra rahatladığını söyleyen 'hastalar' yılda bir kaç kere bu operasyonla göz sağlıklarını koruduklarını iddia ediyorlar. Twitter

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Hindistan'da sokak ortasında steril olmayan ve hijyenden uzak bir şekilde yapılan göz muayenesi görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sokakta göze yapılan müdahalede ataç benzeri tel parçası gözün içine sokularak adeta içi sıyrılıyor. Gözden çıkan tuhaf kir benzeri şeyler çıktıktan sonra rahatladığını söyleyen 'hastalar' yılda bir kaç kere bu operasyonla göz sağlıklarını koruduklarını iddia ediyorlar. Twitter

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Hindistan'da sokak ortasında steril olmayan ve hijyenden uzak bir şekilde yapılan göz muayenesi görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sokakta göze yapılan müdahalede ataç benzeri tel parçası gözün içine sokularak adeta içi sıyrılıyor. Gözden çıkan tuhaf kir benzeri şeyler çıktıktan sonra rahatladığını söyleyen 'hastalar' yılda bir kaç kere bu operasyonla göz sağlıklarını koruduklarını iddia ediyorlar. Twitter

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