Sokak ortasında fermuarını indiren kişiye dayak

Adana’da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi. Teşhirde bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasın cinsel organını çıkartıp teşhirde bulundu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar adamı yakalayıp darp etti. Vatandaşlar, şahsı dövdükten sonra polise teslim etti. Polis şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.