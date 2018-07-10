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Sokak ortasında fermuarını indiren kişiye dayak

Sokak ortasında fermuarını indiren kişiye dayak

Türkiye taciz ve tecavüz olayları yüzünden oluşan tepkiyle çalkalanırken Adana'da gerçekleşen olayda vatandaşların öfkesi dinmek bilmedi. Adanalılar sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan kişiye meydan dayağı attı

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 21:59 - Güncelleme: 10-07-2018 21:59

Adana’da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi. Teşhirde bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasın cinsel organını çıkartıp teşhirde bulundu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar adamı yakalayıp darp etti. Vatandaşlar, şahsı dövdükten sonra polise teslim etti. Polis şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OğuzTürk 10 Temmuz 2018 22:28 Sahsın akli denğesi yerindemi değilmi bunu araştırmak lazım, normal bir insan bunu yspmaz, ya çok sapık yada akli dengesi bozuk olmalı.

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