Sokak ortasında dehşet: Meydanda pusu kurdu!

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan Galip Kara (61), babasından maddi yönden fayda sağladığını, bu nedenle onunla görüşmeyi kesmesini söylediği H.S. (43) tarafından mahalle meydanında demir sopayla dövüldü.

Sokak ortasında dehşet: Meydanda pusu kurdu!

Denizli’de yatalak babasına ısrarla yardım etmek isteyen şahıstan rahatsız olan adam, şahsın oğlu tarafından sokak ortasında demir sopayla dakikalarca acımasız bir şekilde dövüldü. Özel yapılmış ve vurulduğunda derin kesikler oluşturan demir sopa ile adeta işkence edilerek dövülen adamın darp edildiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 61 yaşındaki adama 20’den fazla dikişi atıldı.

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Sokak ortasında dehşet: Meydanda pusu kurdu!

Akıllara durgunluk veren olay Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Galip Kara (61) ile babasının arkadaşının oğlu olan H.S. (43) arasında gerginlik yaşandı. Olaydan birkaç gün sonra geçtiğimiz pazar günü ise sokak ortasında darp olayı yaşandı.

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Sokak ortasında dehşet: Meydanda pusu kurdu!

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde H.S. isimli şahıs kendine ait otomobilde bir sokağın başında beklerken görülüyor. Ardından Kara’yı gören H.S, elinde özel yaptırılan sopa ile acımasız bir şekilde adamın kafasına vuruyor.

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Sokak ortasında dehşet: Meydanda pusu kurdu!

Aldığı ilk darbe ile yere düşen Kara kıvranmaya başlarken, hırsını alamayan H.S. ardı ardına vuruyor. H.S'nin, Kara’nın özellikle bacakları ve ellerine vurması dikkatlerden kaçmıyor.

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