Sokak ortasında aşka geldiler!

Nilperi Şahinkaya, kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün’le yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün Arnavutköy’de ilk kez objektiflere takılan Nilperi Şahinkaya ile Yusuf Akgün, defalarca birbirlerine sarılıp samimi görüntüler verdi. Kimseye aldırış etmeden aşklarını yaşayan ikili, daha sonrasında ayrılarak, birbirlerinin zıt yönüne doğru gittiler. Kameraların kendilerini çektiklerini fark eden ikili daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayrıldılar. Twitter

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Nilperi Şahinkaya, kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün’le yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün Arnavutköy’de ilk kez objektiflere takılan Nilperi Şahinkaya ile Yusuf Akgün, defalarca birbirlerine sarılıp samimi görüntüler verdi. Kimseye aldırış etmeden aşklarını yaşayan ikili, daha sonrasında ayrılarak, birbirlerinin zıt yönüne doğru gittiler. Kameraların kendilerini çektiklerini fark eden ikili daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayrıldılar. Twitter

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Nilperi Şahinkaya, kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün’le yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün Arnavutköy’de ilk kez objektiflere takılan Nilperi Şahinkaya ile Yusuf Akgün, defalarca birbirlerine sarılıp samimi görüntüler verdi. Kimseye aldırış etmeden aşklarını yaşayan ikili, daha sonrasında ayrılarak, birbirlerinin zıt yönüne doğru gittiler. Kameraların kendilerini çektiklerini fark eden ikili daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayrıldılar. Twitter

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