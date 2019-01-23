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Sokak ortasında 2 küçük kız çocuğunu taciz eden sapığa tahliye kararı!

Sokak ortasında 2 küçük kız çocuğunu taciz eden sapığa tahliye kararı!

İzmir'de 2 kız çocuğuna, tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Önce, tinerin etkisiyle yaptım, kendimde değildim dedi. Sonra, ifadesini değiştirdi ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava ertelendi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:52 - Güncelleme: 23-01-2019 10:52

Olay, geçen yıl Aralık ayında, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, okul çıkışı evlerine doğru yürüyordu. İddialara göre 2 kız çocuğunun yanına motosikletiyle yaklaşan bir kişi, pantolonunu indirip cinsel organını gösterip, göz kırpttı. Korkan kızlar, kaçarak evlerine gitti. 

Kızların aileleri olayı öğrenir öğrenmez şikayetçi oldu. Polis araştırmaları sonucunda, iddia edilen kişinin kimliğini belirledi ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiyi, 2 kız çocuğu da teşhis etti. 

Şüpheli kişi ifadesinde, küçük kızlara cinsel organını bilerek göstermediğini savunarak, "Uzun zamandır tiner kullandığım için kendimde değildim. Olay günü okulun önünden geçerken, tuvaletim geldi. Motosikletin üzerindeyken pantolonumu indirip, küçük tuvaletimi yaptım. Bu sırada iki kız çocuğunun geldiğini gördüm ama tuvaletimi yapmaya devam ettim. Tinerin etkisiyle hareketlerimin farkında değildim. Çocuklara cinsel organımı kasten göstermedim, pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

ARDINDAN 'POLİS BASKI YAPTI' DİYEREK İFADE DEĞİŞTİRDİ

İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık, mağdur kız çocukları ve aileleri ile taraf avukatları katıldı. Polisteki ifadesini değiştiren sanık, "Demircilik yaptığı için tinere maruz kalıyorum. Tiner kullanamadım. Tuvaletim geldiği için tuvaletimi yaptım. İki kızı görmedim. Onlara göz kırpmadım. Cinsel organımı göstermedim ve bir şey demedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Ardından sanığa neden ifadesini değiştirdiği soruldu. Sanık, polisin kendisine baskı yaptığını ve suçu kabullenmesini istediğini iddia etti. Mağdur çocuklar ise sosyal hizmet uzmanı eşliğinde verdikleri ifadelerinde, sanığın okul çıkışında cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu söyledi.

'TOPLUM İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Mağdurların avukatı Suat İşler, sanığın verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Mağdurlar sanığı açıkça teşhis etmişledir. İkisi de yaşadığı olayın bilincindedir. Sanığın toplum için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Müvekkillerimin yaşadığı korku ortadadır ve okullarına devam etmektedirler. Bu yüzden yargılama sonuna kadar sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin idrar tutamama problemi olduğunu ve bazı ilaçlar kullandığını savundu.

CiNSEL TACİS SANIĞI TAHLİYE EDİLDİ

Tekrar söz isteyen SanıK, uzun zamandır çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğünü belirterek, "Ben çocuklara asla böyle bir şey yapmam" dedi. Mahkeme, sanığı, savunmasının alınmış olması ile toplanması gereken başka bir delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliye etti. Duruşma ertelendi.

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