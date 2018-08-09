Sokak köpekleri, kendilerini seven adamı paramparça etti!

Sokak köpeklerini sevmek isteyen genç adam az daha canından oluyordu. Köpekleri sevdiği sırada, köpekler tarafından saldırıya uğrayan adamın görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

PARAMPARÇA OLMAKTAN SON ANDA KURTULDU Nerede gerçekleştiği bilinmeyen görüntülerde sokak köpeklerini sevmek isteyen adam hayatını şokunu yaşıyor. Köpekleri sevdiği köpekler tarafından saldırıya uğrayan adam canını zor kurtardı. Yardıma gelen arkadaşı tarafından zar zor köpeklerin saldırılarından kullanan adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.

  • Güncel 09 Ağustos 2018 09:08
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • xtr 09 Ağustos 2018 09:13 Köpekleri severken başının üstüne dokunmayın. En dokunulmayacak yere avuç içi ile sıvazlıyorlar insanlar. Halbuki kafalarının üstüne gelen herşey, köpekler için tehdittir. Hoşlanmazlar da. Döşlerini okşarsanız, köpekler daha çok haz alırlar. Sevmesini bilmeyen bir milletiz

    CEVAP YAZ 1 1

  • Misafir 09 Ağustos 2018 09:24 Bilgilendirme için teşekkürler.

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  • Misafir 09 Ağustos 2018 09:53 Türkiye'de değil bu olay yalnız. Belli değil yani nerede olduğu. Bir de bu görüntüdeki köpekler normal sokak köpeği gibi değil. Hepsi cins köpeğe benziyor.

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