Sokak köpeklerini sevmek isteyen genç adam az daha canından oluyordu. Köpekleri sevdiği sırada, köpekler tarafından saldırıya uğrayan adamın görüntüleri sosyal medyada olay oldu.
PARAMPARÇA OLMAKTAN SON ANDA KURTULDU Nerede gerçekleştiği bilinmeyen görüntülerde sokak köpeklerini sevmek isteyen adam hayatını şokunu yaşıyor. Köpekleri sevdiği köpekler tarafından saldırıya uğrayan adam canını zor kurtardı. Yardıma gelen arkadaşı tarafından zar zor köpeklerin saldırılarından kullanan adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Sokak köpekleri, kendilerini seven adamı paramparça etti! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER