Sokak köpekleri, kendilerini seven adamı paramparça etti!

xtr 09 Ağustos 2018 09:13 Köpekleri severken başının üstüne dokunmayın. En dokunulmayacak yere avuç içi ile sıvazlıyorlar insanlar. Halbuki kafalarının üstüne gelen herşey, köpekler için tehdittir. Hoşlanmazlar da. Döşlerini okşarsanız, köpekler daha çok haz alırlar. Sevmesini bilmeyen bir milletiz

Misafir 09 Ağustos 2018 09:53 Türkiye'de değil bu olay yalnız. Belli değil yani nerede olduğu. Bir de bu görüntüdeki köpekler normal sokak köpeği gibi değil. Hepsi cins köpeğe benziyor.