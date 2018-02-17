Sokak hayvanlarının doktor annesi

İstanbul ve Hollanda'da 43 yıl kadın doğum uzmanı olarak çalışan emekli jinekolog Dr. Semin Biter, 16 yıl önce yerleştiği Marmaris'te, hayatını sokak hayvanlarına bakarak geçiriyor

Sokak hayvanlarının doktor annesi

İstanbul ve Hollanda'da 43 yıl kadın doğum uzmanı olarak çalışan emekli jinekolog Dr. Semin Biter, 16 yıl önce yerleştiği Marmaris'te, hayatını sokak hayvanlarına bakarak geçiriyor. Emekli olduktan sonra çalışma hayatının yorgunluğunu atmak için 2002 yılında İçmeler Mahallesi'ne yerleşen ve kentte sokak hayvanları için çalışan bir kuruluşun olmadığını fark eden Biter, Marmaris İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği'ni kurup kendisi gibi hayvansever arkadaşlarını bu çatı altında topladı. Hayatını sokak hayvanlarına adayan 67 yaşındaki Biter, "Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. İnsanı, bildiklerini, olanaklarını canlılarla paylaşmak kadar başka hiçbir şey mutlu edemez." dedi.

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Sokak hayvanlarının doktor annesi

Canlılar arasında ayırım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Biter, "Hayvanlarla ilgilendiğim zaman gördüm ki, çocuklarla hayvanlar arasında çok büyük bir benzerlik var. Öncelikle her iki canlı da savunmasız ve çok masum. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ediyorlar ama bilimsel olarak da kanıtlanmış ki 3 yaşında bir çocuğun zekasına sahipler. Çok duygusallar ve aramızda kurduğumuz sevgi dolu bağın bir boyutu da bu." diye konuştu.

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Sokak hayvanlarının doktor annesi

Çocuklara ve hayvanlara hiç dayanamadığını anlatan Biter, şöyle devam etti: "Çocuk doktoru olmak istemiştim. Fakültede çocuk servisi hocam, 'Semin sen çocuklara dayanamazsın, duygusal davranır yıpranırsın, başka branş seç' demişti. Neticede kadın doğum uzmanı oldum, bebek de olsa yine çocuklarla oldum. Çocukları ve hayvanları çok seviyorum. Onların acı çekmesine dayanamıyorum. Dertlerini anlatamıyorlar. Annelerini babalarını ya da sahiplerini onlar seçemiyorlar. Masum, savunmasız, yardıma muhtaç canlılara yardım etmek istiyorum ancak öyle mutlu oluyorum."

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Sokak hayvanlarının doktor annesi

Emekli olmasına rağmen hala eşine dostuna yardım ettiğini kaydeden Biter, "Akrabalarım hala arıyor, tavsiyelerde bulunuyor, onları yönlendiriyorum. Onlar sayesinde mesleğime devam ediyor gibiyim. Emekli olup yurduma yerleşmek istedim. İlk başta niyetim, kahvemi içip, ayaklarımı uzatıp, doğanın tadını çıkartmaktı, ancak bu kez de hayvan sevgisi ağır bastı. Hemen dernek kurup faaliyetlere başladık." dedi.

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