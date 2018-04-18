Sokağa böyle çıktı görenler inanamadı gerçekler ise bambaşka

JAPONYA'da bir moda markasının çıkardığı tişörtler tüm dünyada olay oldu. Bu tshirt tasarımları Japonların yeni gözdesi oldu. Bu giydiğiniz kıyafetlerle, istediğiniz vücuda kavuşabileceksiniz.

JAPONYA'da bir moda markasının çıkardığı tişörtler tüm dünyada olay oldu. Bu tshirt tasarımları Japonların yeni gözdesi oldu. Bu giydiğiniz kıyafetlerle, istediğiniz vücuda kavuşabileceksiniz. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil.

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JAPONYA'da bir moda markasının çıkardığı tişörtler tüm dünyada olay oldu. Bu tshirt tasarımları Japonların yeni gözdesi oldu. Bu giydiğiniz kıyafetlerle, istediğiniz vücuda kavuşabileceksiniz. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil.

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2 10

JAPONYA'da bir moda markasının çıkardığı tişörtler tüm dünyada olay oldu. Bu tshirt tasarımları Japonların yeni gözdesi oldu. Bu giydiğiniz kıyafetlerle, istediğiniz vücuda kavuşabileceksiniz. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil.

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