  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şok sözler! ''Yangın Çipras ateist olduğu için çıktı''

Şok sözler! ''Yangın Çipras ateist olduğu için çıktı''

YUNANİSTAN yangınının 'Başbakan Aleksis Çipras'ın ateist olması nedeniyle' çıktığını iddia eden Amvrosios adındaki din görevlisi sosyal medyada tepki çekti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 11:44 - Güncelleme: 25-07-2018 11:44

En az 79 hayatını kaybettiği yangının yaralarını sarmaya çalışan komşu Yunanistan’da, facianın Başbakan Aleksis Çipras’ın ateist olması nedeniyle’ yaşandığın iddia eden bir din görevlisine tepki yağdı. Mora (Peloponez) Yarımadası’ndaki Kalavryta bölgesinin piskoposu Amvrosios, “Ateist Başbakan Aleksis Çipras Tanrı’nın öfkesini çekiyor” dedi.

''ŞAHSİ GÖRÜŞÜM''
Şahsi blogunda yazan piskopos, “Bu facianın sorumlusu, SYRIZA’daki ateistler. Onların ateizmi Tanrı’nın öfkesini çekiyor!” ifadelerini kullandı.

Amvrosios’un bu sözleri sosyal medyadan sert tepki çekti. Aralarında Ortodoks din görevlilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, piskopostan özür dilemesini istedi. Amvrosios ise eleştirilere, ‘sadece şahsi görüşlerini ifade ettiğini’ söyleyerek yanıt verdi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şok sözler! ''Yangın Çipras ateist olduğu için çıktı'' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • fikretr boduroğlu 25 Temmuz 2018 12:05 bu tür ruh hastaları sadece bizde değil ,komşuda da var.bunlar din adamı olarak konuşuyor.aslında hepsi ruh hastası.tedaviye muhtaçlar.

    CEVAP YAZ 0 7
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro