Şok sözler: Bana olsa yaşamıyor olurdum

Önce durumunun iyiye gittiği açıklanan daha sonra kanama geçirerek yeniden ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil son durum hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu bu sözlerle anlattı: "Süreç devam ediyor. Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani kötüleşme yok, ileriye gidiş yok.

''BANA OLSA YAŞAMIYOR OLURDUM": Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli, sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler atlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı.

