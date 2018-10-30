Şok sözler: Bana olsa yaşamıyor olurdum

Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında konuşan doktor kardeşi Yeşim Erbil, "17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı" dedi.

Şok sözler: Bana olsa yaşamıyor olurdum

Önce durumunun iyiye gittiği açıklanan daha sonra kanama geçirerek yeniden ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil son durum hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu bu sözlerle anlattı: "Süreç devam ediyor. Tansiyon, nabız, idrar stabil durumda yani kötüleşme yok, ileriye gidiş yok.

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Şok sözler: Bana olsa yaşamıyor olurdum

''BANA OLSA YAŞAMIYOR OLURDUM": Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli, sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler atlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı.

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Şok sözler: Bana olsa yaşamıyor olurdum

''TEDAVİYE CEVAP VERİYOR'': Vücut dirençli... İnşallah atlatacak. Süreci yakından takip ediyorum. Şuan yeni bir kanaması yok. İyi olsun da ne kadar zaman alırsa alsın...Abim tedaviye cevap veriyor en sevindirici tarafı bu..."

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Şok sözler: Bana olsa yaşamıyor olurdum

Öte yandan Yasmin Erbil, yoğun bakımda tedavisi devam eden babası Mehmet Ali Erbil için Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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