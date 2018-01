Şok olay! İstanbul'un göbeğinde güpegündüz eşkiyalık!

İSTANBUL'un göbeğinde bir taksiyi zorla durdurarak içindeki kızı zorla araçtan indirdi, başka bir araca bindirip götürdüler. Tüm bu yaşananlar an be an görüntülenirken bir tek kişinin bile müdahale etmemesi şaşkınlık yarattı.

Levent'in en işlek caddesinde ışıklarda bekleyen taksinin etrafı kimliği belirsiz kişilerce sarıldı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DÖVÜP...: Taksi şoförünü hırpalayan kişiler, aracın içindeki kadının kaçmasını engelledi. Kollarından sürüklenerek başka bir araca alınan genç kadının kimler tarafından ve neden kaçırıldığı ise bilinmiyor.