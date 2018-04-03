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Şok iddia! Veliaht Prens Selman İsrail'i tanıyacak mı?

Şok iddia! Veliaht Prens Selman İsrail'i tanıyacak mı?

ABD’ye yaptığı üç haftalık ziyaretini sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (32), ‘Atlantic’ dergisinde dün yayınlanan söyleşinde, İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkının bulunduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 10:21 - Güncelleme: 03-04-2018 10:21

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

Veliaht Prens Selman'ın ABD ziyareti hem Suudi Arabistan'da hem de uluslararası arenada oldukça ses getiriyor. Attığı her adımı bir olay Suudi Prensi, bu sefer de devlet olarak tanımadıkları İsrail hakkında yaptığı açıklama ile gündemde.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan dergisi the Atlantic ile yaptığı söyleşide İsraillilerin kendi ülkelerinde yaşama hakkı olduğunu söyledi.

İSRAİLLİLERİN HAKKI VAR: Veliaht Prens 'İsraillilerin atalarından kalma yurtlarında bir ulus devlet çatısı altında yaşama hakları olduğuna inanıyor musunuz' sorusuna çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

"Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin ve Filistinlilerin hakkı. Fakat herkes için istikrar sağlamak ve normal ilişkiler elde etmek için bir barış anlaşmasına sahip olmamız gerekir." diyen Selman, adeta İsrail seviciliği yaptı.

"ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Suudi Prens "İsrail ile birçok ortak çıkarımız var. Eğer barış sağlanırsa, İsrail ve Körfez İşbirliği Teşkilatı arasında birçok çıkar söz konusu olur." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın resmen bir devlet olarak tanımadığı İsrail için Selman'ın yaptığı bu açıklamalar, kamuoyunda büyük ses getirdi.

SUUDİ-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan ile İsrail'in ilişkileri 2017'nin sonu 20182in ise başına dayanıyor. Karşılıklı olarak resmi açıklamalarla birbirlerini güzelleyen iki ülke, hem askeri hem de siyasi açısından yakınlaşmalar bulunuyor. Öyle ki iki ülke askeri olarak ortak tatbikat yapma planlarına bile girişmişti. Suudi Arabistan geçen ay ilk defa İsrail'e uçan bir ticari uçağa hava sahasını açmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 10:29 şerefiz kukla. suudlardan mukaddes toprakları almalıyız. bu iki yüzlü şeytanların elinde olmamalı mübarek yerler.

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