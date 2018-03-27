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Şok iddia! Suudi Arabistan para teklif etti

Şok iddia! Suudi Arabistan para teklif etti

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye İran ile ilişkileri kesmesi karşılığında yüklü miktarda para teklif ettiğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 18:25 - Güncelleme: 27-03-2018 18:25

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın lideri Nasrallah şunları söyledi: ''Üst düzey Suudi makamlar ile Suriyeli heyet arasındaki görüşmelerde, Suudiler, İran ile ilişkilerin sonlandırılması karşılığında teröristleri artık desteklememe ve Suriye'nin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar aktarma teklifinde bulundu.

Bu teklif hem önceki Kral Abdullah hem de şimdiki Kral Selman dönemlerinde yapıldı.''

'ESAD İKİ SEFERDE DE TEKLİFİ REDDETTİ'

Esad'ın her iki seferde de teklifi reddettiğini aktaran Nasrallah, ''Bu da göstermektedir ki, Suriye'de yürüttükleri savaşın asıl nedeni İsrail karşıtı direniştir. Çünkü direniş hareketinin zaferleri, ABD'nin bölgedeki gündemine tehdit oluşturmaktadır'' ifadesini kullandı. 

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