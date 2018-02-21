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Şok iddia: 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz!'

Şok iddia: 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz!'

KONYA'daki FETÖ soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 158'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi. Tanıklardan emekli öğretim üyesi M.K, "2002 yılında, sanık Hasan G. ile fakültenin koridorunda karşılaştık. Beni bir kenara çekti ve 'Birinci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, ikinci olarak ise MİT’i bitireceğiz’ dedi" şeklinde ifade verdi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 19:19 - Güncelleme: 21-02-2018 00:19

KONYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 158'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar ile AK Parti Konya İl Başkanlığı mensupları katıldı.

"ÖNCE TSK'YI SONRA MİT'İ BİTİRECEĞİZ": Tanıklardan M.K. ise geçmişte Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını, bir ay önce buradan emekli olduğunu belirtti.

M.K. aynı fakültede akademisyen olan sanık Hasan G. ile yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:

"2002 yılında, sanık Hasan G. ile fakültenin koridorunda karşılaştık. Beni bir kenara çekti ve 'Birinci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, ikinci olarak ise MİT’i bitireceğiz’ dedi. Bana bunu neden söylediğini anlayabilmiş değilim ancak ben 1983 yılından beri kurumda olduğum için kişilerin düşüncelerini, duyumlarım dolayısıyla bilirdim. Hasan G.’nin FETÖ’ye yakınlığını duymuştum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • türk 20 Şubat 2018 23:52 serefeizler temizleyin gitsin hurefenin pesinden gidenleri

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