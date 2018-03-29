Şok iddia Kadın dizisi böyle giderse kendini bitirecek!

Fox TV'nin büyük bir sürprize imza atan dizisi Kadın, yeni bölüm fragmanı ile herkesi şoke etti. Nihayet Sarp, Bahar ve çevresindekilerden biriyle karşılaşıyor ancak bu kişi Şirin!... Hal böyle olunca ileride neler olacak sorusu izleyicinin kafasını karıştırdı.

Fox TV'nin büyük bir sürprize imza atan dizisi Kadın, yeni bölüm fragmanı ile herkesi şoke etti. Nihayet Sarp, Bahar ve çevresindekilerden biriyle karşılaşıyor ancak bu kişi Şirin!... Hal böyle olunca ileride neler olacak sorusu izleyicinin kafasını karıştırdı. Televizyon gazetesi ise Kadın dizisi hakkında çok çarpıcı bir analiz çıkardı. Bu analiz Kadın'ın dizisinin sonu getirecilir. Twitter

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'FOX TV’nin çok sevilen dizisi Kadın’ın 23. bölüm 1. tanıtımı, tabiri caizse izleyenlere küçük dilini yutturdu. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizide, Sarp’ın Enver’in evini araması herkesi şok etti. Bahar ve çocukların öldüğünü zanneden Sarp’ın neden 5 yıl sonra onların peşine düştüğüne anlam veremeyen izleyenler daha bu durumun şokunu atlatamamışken, Sarp’ın Şirin’le karşılaşması tanıtımın esas bombası oldu. Twitter

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Ablasına olan nefreti yüzünden kaybolmadan önce Sarp’ın peşine düşen ve onunla yakınlaşmaya çalışan Şirin’in Sarp’ı görmesi ise izleyenlerin pek hoşuna gitmedi.



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