Şok haber genç müzisyen canına kıydı!

Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay, kötü bir haber daha duyurdu. Onur Akay genç bir müzisyenin kendi canına kıydığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha erken saatler Yaşar Gaga'nın ölüm haberi başta sanat camiası olmak üzere herkesi sarstı. Ancak kara haberler bir geldi mi devamı geliyor. Haberin kaynağı ise yine, ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay... Onur Akay, genç bir müzisyenin canına kıydığını sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter

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Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın kendisini öldürdüğü Twitter adresinden duyurdu. Toygar Tezcan'ın ölümü ile ilgili iddiaları da paylaşan Onur Akay, “Müzisyen arkadaşımız Toygar Tezcan'ı kaybettik. İddialar, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların depresyon boyutuna ulaşması ve bunu kaldıramayıp hayatına son verdiği yönünde. Polis araştırmasını sürdürüyor. Sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. Twitter

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İŞTE ONUR AKAY'IN O PAYLAŞIMI; Piyano Atölyesi'nin kurucusu ve yöneticisi olan genç müzisyen, ünlü isimlerle çalıştı ve uzun yıllar okul öncesi çağdaki çocuklara ve okul çağındaki çocuklara piyano dersleri verdi.

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