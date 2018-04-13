Şok görüntüler! Anne şiddeti gizli kamerada...

Görüntüler Arjantin eyaleti Buenos Aires'teki Hurlingham şehrinde bir tatil evinde dadı tarafından çekildi. Videoda, anne oğlunu giydirmeye çalışırken görülebilir. Bu sırada çocuğuna şiddet uygulayan anne bir yandan da çok fena azarladığı görülüyor. Görüntüler dadı tarafından sosyal medyada yayınlandı ve Hurlingham Kadınlar Polis Birimi anne için bir tutuklama emri çıkardı. Anne memurlar tarafından tutuklandı ve çocuk anneden boşanmış olan babasına götürüldü. Babası da gözetimde olacak.

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