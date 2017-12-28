Şok görüntü! Polis, zanlı çocuklara bunu yaptı!

Adana'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında 'kasten yaralama' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana Adliyesi koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

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