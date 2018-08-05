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Şok gelişme! Rahip değil ABD Özel Kuvvetler askeri çıktı!

Şok gelişme! Rahip değil ABD Özel Kuvvetler askeri çıktı!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Brunson ve Türkiye’deki yardımcılarının ABD Özel Kuvvetleri’nden olduğu anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 07:25 - Güncelleme: 05-08-2018 07:25

ABD’nin uğruna Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya başladığı ABD'li rahip  Andrew Craig Brunson'un 'din adamı' değil, 'özel kuvvetler'de görevli bir asker olduğu iddia edildi. Star gazetesinin gündeme getirdiği bomba iddiaya göre, ABD'nin ‘tutuklu din adamı’ dediği rahip Brunson ve diğer ABD’li ajanların kendini hep din adamı ya da emekli iş adamı gibi tanıttığı ama Türkiye’ye gelmeden önce hepsinin ABD Özel Kuvvetleri ve Pentagon subayı oldukları ortaya çıktı. “Brunson rahip değil ABD askeri” diyen güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, “Brunson, ABD’nin Türkiye’deki kara kutusu. Çözülürse Amerika’nın bütün kirli işleri ortaya çıkar” diye konuştu. 

RAHİP KILIKLI ABD ASKERLERİ... Amerikalı Papaz Andrew Craig Brunson, İzmir’de 9 Aralık 2016’da tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Brunson için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 15 yıl ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla temin etmek” suçundan 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ardından mahkeme elektronik kelepçe ile evde tutukluk haline karar verdi. 

ÖZEL KUVVETLERDEKİ BAŞARISI NEDENİYLE... Brunson dosyasını inceleyen güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, papazın ABD Özel kuvvetlerindeki başarısı nedeniyle CIA tarafından Türkiye’ye rahip kılığında gönderilmiş bir ajan olduğunu iddia etti. 

YARDIMCILARI DA ASLINDA ASKER... Başbuğ, Brunson’ın yardımcısı pozisyonunda ve ilişki içinde olduğu çok sayıda Amerikalı’nın ajan olduğu iddiasıyla soruşturulduğuna ve hepsinin eski ABD askeri olduğuna dikkat çekti:

EMEKLİ İTFAİYECİYİM DEDİ AMA...  “Hepsi tıpkı Brunson gibi eski askerdi. Kenneth C. Abney, emekli itfaiyeci olduğunu söyledi ama ABD Özel Kuvvetleri’nden emekli albay çıktı. Tıpkı Brunson gibi o da kendini Mormon Kilisesi adına Türkiye’de misyonerlik faaliyeti yürüten bir rahip olarak tanıtıyor ve 2011’de Türkiye’den ayrılıyor."

VİETNAM'A GİZLİ GÖREVE GİTMİŞ... "Stewart Kirckpatrik ve eşi Elane önce kendisini muhasebeci olarak tanıtmıştı. Daha sonradan bu şahsın Amerikan Hava Kuvvetleri’nde ve Pentagon’da çalıştığı ve Vietnam’da gizli görevlerde yer aldığı ortaya çıktı."

HEPSİ FARKLI BİR MESLEK SÖYLEDİ AMA... "Aynı şekilde Laesli Pasket, Richard Lousli ve Charles Millet de kendilerini emekli iş adamı gibi tanıttı ama onlar da emekli ABD askeriydi. Steve Canfield ‘Diş doktoruyum’ dedi, o da emekli askerdi. Kim Fentonharris ‘öğretmenim’ dedi, eski ABD Deniz Kuvvetleri mensubu olduğu ortaya çıktı.”

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