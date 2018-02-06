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Şok gelişme! PKK sivilleri kalkan yapıp Afrin'e 500 terörist soktu

Şok gelişme! PKK sivilleri kalkan yapıp Afrin'e 500 terörist soktu

Anadolu Ajansı, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin çeşitli bölgelerinden "dayanışma" altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin'e soktuğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 13:03 - Güncelleme: 06-02-2018 13:03

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Haseke ve Aynularab gibi bölgelerinden 500 kadar teröristi, "sivillerin dayanışma ziyareti" adı altında Afrin'e geçirdi. PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu.

AA'nın Afrin ve Haseke içindeki güvenilir kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.

KONVOY, DÜN GECE AFRİN'E GİRDİ: Aynularab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi. Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.

GÖNÜLLÜ GÖRÜNÜMLÜ ZORUNLU KONVOY: Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini bildirdi. 

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN TOPLANMIŞ 500 TERÖRİST: Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.

ESED DE YOLLARINI AÇTI: PYD/PKK, geçen hafta, işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı altında gösteriler organize etmiş, "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti. AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de Esed rejiminin Halep il merkezindeki PYD/PKK'lıların Afrin'e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2018 13:20 peki bu konvoy neden hedef alınmadı neden imha edilmedi hepsi

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