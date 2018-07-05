  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şok gelişme! Kayıp baba-oğlu PKK öldürmüş

Şok gelişme! Kayıp baba-oğlu PKK öldürmüş

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27), PKK'lı teröristlerce silahla vurularak öldürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 15:28 - Güncelleme: 05-07-2018 15:28

Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00'te  Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ÜSTLERİNDE NOT BULUNDU..Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu. 

Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut'un cesetleri, önce Lice Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI..Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada "Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şok gelişme! Kayıp baba-oğlu PKK öldürmüş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Ali Naci ÖZBULUT 05 Temmuz 2018 16:51 Allah rahmet eylesin bu masum insanların hesabı mutlaka sorulsun.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro