Bomba anket sonucu! Mehmet Özhaseki 5 puan önde!

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken CHP Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.



Ankette vatandaşların Ankaralı olması nedeni ile Mansur Yavaş’ı tercih ettikleri görülürken, seçmene göre Yavaş’ın projeleri yetersiz kalıyor. Diğer taraftan Mehmet Özhaseki ise Projeleri, deneyimi ve hizmet konusunda vatandaş nezdinde ön plana çıkıyor.