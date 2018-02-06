ŞOK aktüel 7 Ocak indirimli ürünler yeni katalog

ŞOK marketlerde indirim bitmiyor! 7 Şubat 13 Şubat arasında geçerli olacak yeni indiirm katalog listesine göz attığımızda Doğuş filiz çay 1000 gram 21.95 lira. vernel yumuşatıcı ise 25 TL alışveriş yapanlara sadece 17 lira.

ŞOK marketlerde bu hafta en keyifli ve lezzetli atıştırmalıklar da indirimde. Çokokrem 14.95 lira,çokomel 2 liraya satışa sunulacak.