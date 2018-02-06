ŞOK aktüel 7 ocak indirimli ürünler yeni katalog yayınlandı. ŞOK marketlerde 7-13 şubat haftanın fırsatlarında neler yok ki! ŞOK aktüel 7 ocak indirim kataloğunda göze çarpan ürünlerin başında; organik 6'lı yumurta 5 lira, 1100 gr çokokrem 15 lira, 91 gr çokomel 2 lira, flormar ruj çeşitleri 10 lira, kumsal granit tava 24 lira, 2'li borcams eti 24 liradan satışa sunulacak. Şok aktüel 7 ocak indirim listesi internethaber'de
ŞOK aktüel 7 ocak indirimli ürünler yeni katalog yayınlandı. ŞOK marketlerde 7-13 şubat haftanın fırsatlarında neler yok ki! ŞOK aktüel 7 ocak indirim kataloğunda göze çarpan ürünlerin başında; organik 6'lı yumurta 5 lira, 1100 gr çokokrem 15 lira, 91 gr çokomel 2 lira, flormar ruj çeşitleri 10 lira, kumsal granit tava 24 lira, 2'li borcams eti 24 liradan satışa sunulacak. Şok aktüel 7 ocak indirim listesi internethaber'de
ŞOK marketlerde indirim bitmiyor! 7 Şubat 13 Şubat arasında geçerli olacak yeni indiirm katalog listesine göz attığımızda Doğuş filiz çay 1000 gram 21.95 lira. vernel yumuşatıcı ise 25 TL alışveriş yapanlara sadece 17 lira.
ŞOK marketlerde bu hafta en keyifli ve lezzetli atıştırmalıklar da indirimde. Çokokrem 14.95 lira,çokomel 2 liraya satışa sunulacak.
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