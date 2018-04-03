ŞOK 4 Nisan aktüel ürünleri indirim kataloğu-yeni 2018

ŞOK 4 Nisan aktüel indirim listesinde bu hafta yine indirtim yağmuru var. Günler öncesinden elden ele dolaşan ŞOK 4 Nisan aktüel kataloğuna bakanlar çoktan alışveriş listesini hazırladı bile. ŞOK aktüel broşüründe göze çarpanlar arasında bebek bezleri, ayakkabı dolabı, kahve makinesi, ayakkabı, masa örtüsü ve çocuk bisikletleri var.

BİM aktüel kataloğunda çocuk bisikletleri en çok beklenen ürünler arasındaydı ve yarın raflardaki yerini alacak. 16″ jant boyutunda olan pembe ve mavi renk seçenekleri ile kız ve erkek çocuklar için çocuk bisiklet çeşitleri 169,90 liradan satışa sunulmaktadır. Kanserojen madde içermediği belirilen ürünlerde sepet de bulunmaktadır. Denge tekeri de olan ürünün zinciri tam kapalı korumaya sahiptir. Ayrıca selesi ayarlanabilir olup fren takımı da V-break fonksiyona sahiptir.