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ŞOK 4 Nisan aktüel kataloğ indirimli yeni ürünler

ŞOK 4 Nisan aktüel kataloğ indirimli yeni ürünler

ŞOK aktüel kataloğunda yine indirim yağmuru var. Ucuz alışverişin kalbi ŞOK marketlerde 4 Nisan çarşamba günü birbirinden farklı onlarca üründe büyük indirim var. ŞOK 4 Nisan indirim kataloğu daha günler öncesinden elden elde dolaştı alışveriş listeleri çoktan hazırlandı bile. Peki bugün yani 4 Nisan'da ŞOK aktüel indirim kataloğunda hangi yeni ürünler var? Birikte göz atalım...

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 07:00 - Güncelleme: 04-04-2018 07:00

ŞOK aktüel 4 Nisan broşüründe yine gelenek bozulmadı. ŞOK 4 Nisan indirim yağmuru başlıyor. İndirimli ürünlerin yayınlandığı ŞOK 4 Nisan kataloğuna birlikte göz atalım, neler varmış inceleyelim...

ŞOK aktüel 4 Nisan kataloğunda hanımların yanı sıra beyler ve çocuklar da unutulmamış. ŞOK 4 Nisan göze çarpanlar arasında bebek bezleri, ayakkabı dolabı, kahve makinesi, ayakkabı, masa örtüsü ve çocuk bisikletleri var. 

BİM aktüel kataloğunda çocuk bisikletleri en çok beklenen ürünler arasındaydı ve yarın raflardaki yerini alacak. 16″ jant boyutunda olan pembe ve mavi renk seçenekleri ile kız ve erkek çocuklar için çocuk bisiklet çeşitleri 169,90 liradan satışa sunulmaktadır. Kanserojen madde içermediği belirilen ürünlerde sepet de bulunmaktadır. Denge tekeri de olan ürünün zinciri tam kapalı korumaya sahiptir. Ayrıca selesi ayarlanabilir olup fren takımı da V-break fonksiyona sahiptir.

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