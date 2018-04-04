ŞOK 4 Nisan aktüel kataloğ indirimli yeni ürünler

ŞOK aktüel 4 Nisan broşüründe yine gelenek bozulmadı. ŞOK 4 Nisan indirim yağmuru başlıyor. İndirimli ürünlerin yayınlandığı ŞOK 4 Nisan kataloğuna birlikte göz atalım, neler varmış inceleyelim...

ŞOK aktüel 4 Nisan kataloğunda hanımların yanı sıra beyler ve çocuklar da unutulmamış. ŞOK 4 Nisan göze çarpanlar arasında bebek bezleri, ayakkabı dolabı, kahve makinesi, ayakkabı, masa örtüsü ve çocuk bisikletleri var.

BİM aktüel kataloğunda çocuk bisikletleri en çok beklenen ürünler arasındaydı ve yarın raflardaki yerini alacak. 16″ jant boyutunda olan pembe ve mavi renk seçenekleri ile kız ve erkek çocuklar için çocuk bisiklet çeşitleri 169,90 liradan satışa sunulmaktadır. Kanserojen madde içermediği belirilen ürünlerde sepet de bulunmaktadır. Denge tekeri de olan ürünün zinciri tam kapalı korumaya sahiptir. Ayrıca selesi ayarlanabilir olup fren takımı da V-break fonksiyona sahiptir.