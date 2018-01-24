Şok 25 Ocak indirim kataloğu aktüel yeni ürünler

ŞOK 25 Ocak haftanın indirimli aktürl ürünleri kataloğları açıklandı. ŞOK indirimli ürünler listesi internethaber'de

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren ŞOK aktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan ŞOK marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.