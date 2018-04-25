ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu 2018 yeni liste

ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu hazır. Bugün binlerce şubesi bulunan ucuz alışverişin merkezi ŞOK marketlerde büyük indirim var. Gelin 25 Nisan aktüel indirim kataloğunu birlikte inceleylin, neler var hangi ürün kaç para?

ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu 2018 yeni liste

ŞOK 25 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler günler öncesinden elden ele dolaştı ve alışveriş listeleri hazırlandı. ŞOK 25 Nisan çarşamba günü haftanın aldın aldın ürünleri ile oluşturduğu aldın aldın fırsat köşeşinde hangi ürünler kaç para, hangi ürünler ne kadar indiirmli birlite bakalım. ŞOK 25 nisan aktüel kataloğunda Ariel parlak renkler / dağ esintisi 33,90 TL yerine 25,95 TL, Ariel jel deterjan ikili alımda 25,08 TL adet fiyatı olacak.

14
ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu 2018 yeni liste

ŞOK 25 Nisan aktüel indirimi bu kadaela da bitmiyor. Fairy bulaşık sıvısı 2’li 11,90 TL, Cif tüm yüzeyler 5,95 TL, Perwol renkli / siyah 2’li alımda adet fiyatı 10,46 TL, Tursil jel deterjan ikili alımda adet fiyatı 14,96 TL, Ace klasik çamaşır suyu 2 LT ikili alımda adet fiyatı 3,94 TL ve 2,5 LT Dixi yüzey temizleyici 5,95 TL fiyatı ile bu hafta Şok markette. Elbette bu kadar değil, Şok market 25 Nisan 2018 aktüel ürün kataloğu içerisinde 5 LT Asperox genel amaçlı temizleyici 9,95 TL, Sees dolap ferahlatıcı lavanta 3,00 TL, Highgenic derz temizleyicisi 4,25 TL, Highgenic sirkelim 4,25 TL ve Highgenic köpük temizleyici 3,95 TL

24
ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu 2018 yeni liste

Bu hafta %50 indirimli olarak satışa sunulan ürünlerde Carte D’or Selectiıon Dondurma Çeşitleri 14,50 yerine sadece 10,88 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Lipton Ice Şeftali/Limon Aromalı İçecek ikincisi %50 indirimli olarak 1,88 TL fiyatı ile satışta olacak. Bu hafta Şok market temizlik ürünlerinde de ikincisi %50 indirim kampanyası yapıyor.

34
ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu 2018 yeni liste

ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu hazır. Bugün binlerce şubesi bulunan ucuz alışverişin merkezi ŞOK marketlerde büyük indirim var. Gelin 25 Nisan aktüel indirim kataloğunu birlikte inceleylin, neler var hangi ürün kaç para?

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro