ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu 2018 yeni liste

ŞOK 25 Nisan aktüel indirim kataloğu hazır. Bugün binlerce şubesi bulunan ucuz alışverişin merkezi ŞOK marketlerde büyük indirim var. Gelin 25 Nisan aktüel indirim kataloğunu birlikte inceleylin, neler var hangi ürün kaç para?

ŞOK 25 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler günler öncesinden elden ele dolaştı ve alışveriş listeleri hazırlandı. ŞOK 25 Nisan çarşamba günü haftanın aldın aldın ürünleri ile oluşturduğu aldın aldın fırsat köşeşinde hangi ürünler kaç para, hangi ürünler ne kadar indiirmli birlite bakalım. ŞOK 25 nisan aktüel kataloğunda Ariel parlak renkler / dağ esintisi 33,90 TL yerine 25,95 TL, Ariel jel deterjan ikili alımda 25,08 TL adet fiyatı olacak. Twitter

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ŞOK 25 Nisan aktüel indirimi bu kadaela da bitmiyor. Fairy bulaşık sıvısı 2’li 11,90 TL, Cif tüm yüzeyler 5,95 TL, Perwol renkli / siyah 2’li alımda adet fiyatı 10,46 TL, Tursil jel deterjan ikili alımda adet fiyatı 14,96 TL, Ace klasik çamaşır suyu 2 LT ikili alımda adet fiyatı 3,94 TL ve 2,5 LT Dixi yüzey temizleyici 5,95 TL fiyatı ile bu hafta Şok markette. Elbette bu kadar değil, Şok market 25 Nisan 2018 aktüel ürün kataloğu içerisinde 5 LT Asperox genel amaçlı temizleyici 9,95 TL, Sees dolap ferahlatıcı lavanta 3,00 TL, Highgenic derz temizleyicisi 4,25 TL, Highgenic sirkelim 4,25 TL ve Highgenic köpük temizleyici 3,95 TL Twitter

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Bu hafta %50 indirimli olarak satışa sunulan ürünlerde Carte D’or Selectiıon Dondurma Çeşitleri 14,50 yerine sadece 10,88 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Lipton Ice Şeftali/Limon Aromalı İçecek ikincisi %50 indirimli olarak 1,88 TL fiyatı ile satışta olacak. Bu hafta Şok market temizlik ürünlerinde de ikincisi %50 indirim kampanyası yapıyor. Twitter

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