ŞOK 11 Nisan aktüel liste inidirmde neler var?

ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğuna bakanlar şok yaşadı! Ucuz alışverişin adresi olan ŞOK marketlerde 11 Nisan büyük indirim yağmuru var. Haftanın yıldız ürünleri arasında bebek beşiği ve sıkça sorulan mama sandalyesi var. Ayrıca ŞOK marketlerde indirim bunlarla sınırlı değil. Haftalardır beklenen bebek arabası da bu hafta ŞOK marketlerdek yerini aldı. ŞOK 11 Nisan aktüel indirim listesinde neler var birlikte var inceleyelim..
15 kg taşıma kapasiteli, 360 derece dönebilen tekerlekleri, ayarlanabilir sırt bölme fren sistemi ve rüzgarlık özelliği olan Çift Yönlü Bebek Arabası 175,00 TL fiyatı ile kataloğun en dikkat çeken ürünü. Tam bir sayfayı bebek ürünlerine ayıran Şok market Sallanır Bebek Beşiğini de sadece 175,00 TL fiyatı ile satışa sunuyor.
Bebek tekstilinde de bomba gibi indirimler yapan Şok markette Silikon ve elyaf dolgulu Bebek Yorganı 29,90 TL, Anne Bebek Çantası 27,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 39,90 TL fiyatı ile kaçırılmayacak ürünler arasında yer alıyor.
Ortodontik Biberon Çeşitleri 17,90 TL, Nuk Ortodontik Emzik Çeşitleri 6,90 TL, Mama Sandalyesi 49,90 TL, 6 lı Bebek Mendili 7,95 TL, Bebek Alezi 7,95 TL, Çocuk Çorapları 2,50 TL fiyatı ile sizleri bekliyor. Sadece tekstil ürünlerinde değil, bebek banyosu ürünlerinde de bu hafta kampanya var. 11 Nisan ŞOK Market kataloğunda Çocuk Küveti Jumbo 17,50 TL, Ton ton Tabure 7,50 TL fiyatları ile satışta olacak. Bitmedi, oyuncaklarda da dev indirim çocukları bekliyor. Bu hafta Sök Tak Uçak 7,50 TL, Smart Bul Tak Araba 12,90 TL, Desenli Kova 7,50 TL, İlk Arabam 27,50 TL ve Elbiseli Et Bebek 9,95 TL olarak Şok markette olacak.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER