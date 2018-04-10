ŞOK 11 Nisan aktüel liste inidirmde neler var?

ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğuna bakanlar şok yaşadı! Ucuz alışverişin adresi olan ŞOK marketlerde 11 Nisan büyük indirim yağmuru var. Haftanın yıldız ürünleri arasında bebek beşiği ve mama sandalyesi var

ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğuna bakanlar şok yaşadı! Ucuz alışverişin adresi olan ŞOK marketlerde 11 Nisan büyük indirim yağmuru var. Haftanın yıldız ürünleri arasında bebek beşiği ve sıkça sorulan mama sandalyesi var. Ayrıca ŞOK marketlerde indirim bunlarla sınırlı değil. Haftalardır beklenen bebek arabası da bu hafta ŞOK marketlerdek yerini aldı. ŞOK 11 Nisan aktüel indirim listesinde neler var birlikte var inceleyelim.. Twitter

Facebook

Google Plus

1 4

15 kg taşıma kapasiteli, 360 derece dönebilen tekerlekleri, ayarlanabilir sırt bölme fren sistemi ve rüzgarlık özelliği olan Çift Yönlü Bebek Arabası 175,00 TL fiyatı ile kataloğun en dikkat çeken ürünü. Tam bir sayfayı bebek ürünlerine ayıran Şok market Sallanır Bebek Beşiğini de sadece 175,00 TL fiyatı ile satışa sunuyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 4

Bebek tekstilinde de bomba gibi indirimler yapan Şok markette Silikon ve elyaf dolgulu Bebek Yorganı 29,90 TL, Anne Bebek Çantası 27,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 39,90 TL fiyatı ile kaçırılmayacak ürünler arasında yer alıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 4