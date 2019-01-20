Soğukta yiyecek bulamayan tilki köye böyle indi

Aç kalan yabani hayvanların yemek bulabilmek için köy merkezine inmesi kameralara yansıdı. Sivas’ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken tüm Sivas karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aşarken yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Yiyecek bulmak için domuz ve kurtların köylere kadar girdiği belirtildi.



Sivas’ın Hafik İlçesi Öreğil köyünde yiyecek bulmak için köye dadanan bir tilki, Ali Bağlama isimli köy sakinin evinin çevresine yerleştirdiği güvenlik kameralarına takıldı. Evin çevresinde dolanan tilki, yiyecek bulamayınca geri dönüyor.