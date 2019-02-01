Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın! Kalp krizi riski taşıyor

Prof. Dr. Tetik yaptığı açıklamada, soğuk havalarda kalp krizinin arttığını belirterek, “Soğuk havalarda kalbe düşen iş yükü artmaktadır. Bunu yapılan çalışmalarda desteklemektedir. Çalışmalarda kalp krizi riskinin yaz aylarına göre kış aylarında yüzde 30 daha fazla arttırdığı gözlemlenmiştir. Çünkü soğuk havalarda kalbe düşen iş yükü artar ve kalp, vücut ısısını sabit tutabilmek için daha fazla çalışır. Bir insan kalbi dakikada 60-80 defa atar. Bazen bu 90 olur ama genelde 60-80 aralıklarında çalışır.

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